Oppo nareszcie pokaże tablet. Będą też słuchawki i zegarek

Oppo potwierdził, że 24 lutego pojawią się nowe telefony z serii Find X5. Teraz dowiadujemy się, że pojawią się wtedy też słuchawki Oppo Enco X2, tablet i zegarek.

O tablecie Oppo słyszymy już prawie pół roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że wreszcie się doczekamy. Dojdzie do tego już 24 lutego. Dokładnie wtedy, kiedy pojawią się też flagowe smartfony z serii Oppo Find X5. Nie będą to jednak jedyne urządzenia, które chińska marka wtedy zaprezentuje.

Tablet Oppo będzie mieć układ Qualcomm Snapdragon 870. Przekątna ekranu sięgnie 11 cali. Podwójny aparat główny będzie miał następujące sensory: 13 Mpix oraz 8 Mpix. Akumulator będzie natomiast miał pojemność 8080 mAh. Tablet zadebiutuje z najnowszym Androidem i nakładką ColorOS na pokładzie. Pod względem pamięci możemy się spodziewać 6 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

Wygląda na to, że będzie to bardzo podobne urządzenie do tabletu Vivo Pad. Cóż, Oppo i Vivo same są siostrzanymi firmami... Nie powinniśmy zatem być zaskoczeni.

Do tabletu i smartfonów dołączą słuchawki i zegarek. O słuchawkach Oppo Enco X2 usłyszeliśmy już miesiąc temu, jednak nie poznaliśmy wtedy ich specyfikacji technicznej. Pierwsze słuchawki z serii Enco X były jednak bardzo udane, więc powinniśmy raczej być dobrej myśli. Zegarek niestety pozostaje największą tajemnicą.

