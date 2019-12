Oppo A8 i Oppo A91 zaprezentowane. To nowe telefony chińskiego producenta z niższych półek cenowych

Chińska firma Oppo zaprezentowała dwa nowe telefony z niższych półek cenowych. Oppo A8 i Oppo A91 mają niemal bezramkowe ekrany z wcięciem oraz odpowiednio potrójny i pocztwórny aparat fotograficzny na tylnym panelu.

Oppo A8

Pierwszy z nowych smartfonów to urządzenie budżetowe, wyposażone w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli. W małym wcięciu w górnej części ekranu znajduje się obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix. Z tyłu znajduje się aparat o rozdzielczości 12 Mpix, któremu towarzyszą 2-megapikselowy aparat do zdjęć makro oraz 2-megapikselowy czujnik głębi.

Oppo A8 napędzany jest chipsetem MediaTek Helio P35, wspierany przez 4 GB RAM-u i 128 GB przestrzeni na dane, z możliwością rozszerzenia o kartę pamięci microSD. Znajdziemy tu też takie funkcjonalności, jak dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, a także gniazda microUSB 2.0 i Jack 3,5 mm. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4230 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z interfejsem ColorOS 6.1.

Oppo A8 będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Azure i Secret Night Black. Chętni do kupienia smartfonu w Chinach mogą już się rejestrować na stronie OPPOShop.cn lub witrynach sieci handlowych. Cena urządzenia to 1199 juanów (655 zł). Oppo A8 wejdzie do sprzedaży w Państwie Środka 26 grudnia tego roku.

Oppo A91

Nieco lepiej wyposażony jest drugi z nowych smartfonów. Oppo A91 ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Zintegrowany jest on z czytnikiem linii papilarnych i ma małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix. Na tylnym panelu znajduje się zestaw złożony z czterech aparatów: 48 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny, 119 stopni) + 2 Mpix (makro) + 2 Mpix (czujnik głębi).

Wewnątrz obudowy pracuje chipset MediaTek Helio P70, współpracujący z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą karty pamięci microSD. Na wyposażeniu znalazły się również miedzy innymi dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C i gniazdo Jack 3,5 mm. Smartfon zasilany jest akumulatorem o pojemności 4025 mAh z szybkim ładowaniem VOOC 4.0 30 W. Nad całością czuwa system operacyjny Android 9.0 Pie z interfejsem ColorOS 6.1.

Sprzedaż Oppo A91 ruszy w Chinach 26 grudnia 2019 roku. Już można zarezerwować ten smartfon, a wybierać można spośród trzech wersji kolorystycznych: czerwonej, czarnej i niebieskiej. Cena wynosi 1999 juanów (1093 zł).

Źródło tekstu: Oppo