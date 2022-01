OnePlus Nord 2T zdradza swoją specyfikację

Nowy smartfon OnePlus już majaczy na horyzoncie. Będzie to model OnePlus Nord 2T.

OnePlus dwa lata temu stał się całkowicie nową marką. Zamiast limitowanych edycji tańszych flagowców i wizerunku marki dla geeków, mamy teraz normalną markę jakich wiele. Są flagowce, średniaki, budżetowce, akcesoria i...powrót pod opiekuńcze skrzydła Oppo.

Seria OnePlus Nord, która była początkiem przemiany marki doczeka się kolejnego członka swojej rodziny. Tym razem będzie to OnePlus Nord 2T.

OnePlus Nord 2T - jaka specyfikacja?

Poznaliśmy już specyfikację nadchodzącego modelu. Wspomina ona jednak o układzie MediaTek Dimensity 1300, o którym nigdy nikt nie wspominał. Możliwe zatem, że chodzi o Dimensity 8000. To on jest swoistym następcą Dimensity 1200 jako układ przeznaczony średniopółkowcom.

Do kompletu mamy zobaczyć wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala. W kwestii pamięci do wyboru będą warianty z 6 i 8 GB RAM oraz 128 i 256 GB pamięci wbudowanej. Aparat przedni będzie miał 32 Mpix. Z tyłu zobaczymy natomiast trzy sensory aparatu głównego. Będzie to 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Akumulator będzie miał natomiast 4500 mAh. Naładujemy go dzięki technologii 80 W.

Źródło zdjęć: oneplus

Źródło tekstu: digitin