OnePlus Buds Pro 2 będą w Polsce. Cena sroga, ale funkcje wymiatają

OnePlus zaprezentował OnePlus Buds Pro 2, drugą generację swoich flagowych, bezprzewodowych słuchawek TWS. Zastosowano w nich technologię dźwięku przestrzennego Google, podwójne przetworniki MelodyBoost i korektor dźwięku opracowany przez kompozytora Hansa Zimmera.

Za jakość dźwięku w OnePlus Buds Pro 2 odpowiadają dwa przetworniki MelodyBoost Dual Drivers, które zostały stworzone wspólnie z duńską firmą Dynaudio. Przetwornik 11 mm odpowiada za niskie tony, a przetwornik 6 mm – za wysokie. Nowe słuchawki są wyposażone również opracowane z Dynaudio cztery korektory dźwięku, w tym trzy niestandardowe: Bold, Serenade i Bass.

Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 obsługują kodek LHDC 4.0, który pozwala na przesyłanie dźwięku Hi-Res w wysokiej jakości z przepustowością do 990 kbps. Dzięki temu oferują one jakość dźwięku o wysokiej rozdzielczości, mocno zbliżoną do połączenia przewodowego. Słuchawki obsługują także technologię Audio ID 2.0, która odpowiada za skanowanie ucha w celu dobrania najbardziej odpowiadającego brzmienia i pełnego spersonalizowania dźwięku.

OnePlus Buds Pro 2 stwarzają dodatkowe możliwości użytkownikom systemu Android 13. OnePlus we współpracy z Google zoptymalizował dźwięk przestrzenny, by zapewnić użytkownikom wielokanałowe wrażenia jak w kinie. Android 13 pozwala także cieszyć się w OnePlus Buds Pro 2 wielokanałowym dźwiękiem na YouTube i Disney+.

Na jeszcze więcej słuchawki pozwolą po sparowaniu ze smartfonem OnePlus 11 5G. Chodzi o dźwięk Dolby Atmos z technologią Dolby Head Tracking. Producent obiecuje, że zapewni to kinowej jakości dźwięk, a podczas słuchania muzyki brzmienie ma przypominającym koncert na żywo.

W słuchawkach OnePlus Buds Pro 2 zastosowany został producencki algorytm Upmixingu Stereo. Rozwiązanie to pozwala zoptymalizować dwukanałowe platformy streamingowe i cieszyć się wielowymiarowym dźwiękiem.

Podczas opracowania technologii dźwięku przestrzennego firma OnePlus współpracowała z dwukrotnym zdobywcą Oscara i nagrody Grammy, kompozytorem Hansem Zimmerem. Artysta opracował dla marki niestandardowy korektor dźwięku „Soundscape”, który ma mniejszą liczbę niskich częstotliwości niż ustawienie domyślne, a także szersze pole dźwiękowe. Według OnePlus dzięki temu użytkownicy mogą się cieszyć pełnym brzmieniem klasycznej orkiestry symfonicznej czy wielowymiarowym dźwiękami filmu akcji.

OnePlus Buds Pro 2 dostarczają także certyfikowaną przez TUV funkcję Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC), która eliminuje hałas otoczenia do 48 dB i maksymalnej szerokości 4 kHz. Użytkownicy mają też możliwość ręcznego dostosowania ustawień redukcji szumów do swoich potrzeb.

OnePlus Buds Pro 2 obiecująco prezentują się pod względem czasu pracy – wraz z etui ładującym można osiągnąć do 39 godzin odtwarzania muzyki. Dzięki szybkiemu ładowaniu wystarczy 10 minut, aby zyskać trzy godziny pracy.

OnePlus Buds Pro 2 są też w stanie połączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie. Zastosowany standard Bluetooth 5.3 LE Audio obniża opóźnienia do 54 ms, co może znacznie poprawić wrażenia użytkowników z gier mobilnych. Ponadto, użytkownicy mogą łatwo zarządzać funkcjami słuchawek dzięki funkcji sterowania dotykowego, bez konieczności wyjmowania telefonu.

Słuchawki spełniają normę odporności IP55, etui ma z kolei certyfikat IPX4.

Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 będą dostępne w regularnej sprzedaży w Polsce od 16 lutego, w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik. Cena słuchawek wynosi 889 zł.

Źródło zdjęć: OnePlus