OnePlus 13 mini – kompaktowy flagowiec nadejdzie w 2025 roku

OnePlus 13 na pewno doczeka się uproszczonej wersji OnePlus 13R, o którym mówi się już od dawna. Jednak absolutną nowością jest nieoficjalna na razie zapowiedź telefonu OnePlus 13 mini, o którym w serwisie Weibo donosi Digital Chat Station.

Według tego źródła OnePlus 13 mini ma być wyposażony w ekran o przekątnej około 6,1 do 6,3 cala. Na temat specyfikacji niewiele jeszcze wiadomo, ale OnePlus Club na platformie X dodaje, że będzie to telefon wyposażony w płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,31 cala w rozdzielczości 1.5K. Jego sercem ma być topowy Snapdragon 8 Elite, a sekcję foto reprezentować będzie główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą Sony IMX906. Premiera OnePlus 13 mini ma nastąpić w drugim kwartale 2025 roku.

