Niedrogi OnePlus w pierwszej kolejności dla Europy

Już w następnym miesiącu zobaczymy debiut niedrogiego OnePlusa. Ten reprezentant średniej półki cenowej będzie miał nazwę... tak właściwie nikt nie wie jaką. Ale wiemy, że wreszcie zaszczycony zostanie nasz kontynent.

Ile to już nadchodzący średniopółkowy OnePlus miał mieć nazw. Najpierw miał być OnePlus 8 Lite, potem OnePlus Z, ostatnio słyszymy nazwę OnePlus Nord. Chińska marka oficjalnie potwierdziła co prawda zbliżającą się wielkimi krokami premierę, ale... nie zdradziła nazwy telefonu. W zamian za to zareklamowała konto na Instagramie o wdzięcznej nazwie onepluslitezthing. Mimo to jesteśmy więcej niż pewni, ze akurat nazwa OnePlus Lite Z Thing się nie pojawi. Na pewno jednak byłaby absolutnie nową jakością. Skoro o nowościach mowa, to konto OnePlusa na platformie Twitter otwarcie już zapowiada zbliżający się nowy początek.

Stojący na czele chińskiej parki Pete Lau sprezycował natomiast, że nadchodzący telefon będzie miał cechy flagowca w bardzo atrakcyjnej cenie. Przypomina to... założenia dawnego OnePlusa. Tego, który projektował zabójców flagowców, a nie same flagowce. Zbliżające się urządzenie będzie mieć układ Snapdragon 765G, chociaż wcześniejsze doniesienia mówiły o MediaTeku z serii Dimensity. Sam smartfon w pierwszej kolejności natomiast ma się pojawić w Europie oraz Indiach.

