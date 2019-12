Nadchodzą nowe telefony Realme

​ ​

Realme certyfikował kolejne swoje modele. Tym razem wieści dochodzą do nas z Singapuru. Chodzi o modele C3 oraz 5i.

Realme 5i już wcześniej pojawiał się w Indiach oraz w Tajlandii. Tym razem pod numerem kodowym RMX2030 przeszedł certyfikację w Singapurze. Należy jednak wspomnieć, że na rynku pojawiło się już aż trzech przedstawicieli serii Realme 5 - 5s, 5 oraz 5 Pro. Nie wiemy niestety czym konkretnie 5i będzie się od nich różnić. Wiemy jedynie, że żaden ze smartfonów dzisiaj certyfikowanych nie będzie miał łączności 5G.

Drugi telefon to Realme C3 z numerem kodowym RMX1941 to z kolei następca C2. Czym mógł się pochwalić jego poprzednik? Miał on MediaTeka Helio P22, 2/3 RAM oraz 16/32 GB pamięci wbudowanej. Wszystko zasilał akumulator o pojemności 4000 mAh.

Źródło tekstu: gsmarena, wł