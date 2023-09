Motorola Moto G54 5G już oficjalnie. Zapowiada się na budżetowy hit

Po licznych zapowiedziach swojej premiery doczekała się Motorola Moto G54 5G. Smartfon miał swoją podwójną premierę w Chinach i Indiach, ale jeszcze we wrześniu powinien zawitać do Europy.

Motorola już kilka dni temu pokazała smartfon Moto G84 5G, a teraz dołącza do niej niżej pozycjonowany model Moto G54 5G. Obydwa urządzenia powinny jeszcze we wrześniu mieć swoją premierę w Europie.

Moto G54 5G ma szanse stać się popularnym przedstawicielem serii Moto G, bo łączy interesującą, choć budżetową specyfikację z bardzo niskimi cenami. Co jednak ciekawe, telefon w wersji chińskiej różni się od tego zaprezentowanego w Indiach.

Nowa motka w wersji chińskiej waży 179,7 g i ma obudowę o grubości 8,04 mm. Edycja indyjska jest bardziej masywna – waży 192 g i ma 8,89 mm grubości. W obydwu ekran IPS oferuje przekątną 6,5 cala, rozdzielczość Full HD+, proporcje 20:9 i zapewnia odświeżanie 30-120 Hz, a także czułość dotyku na poziomie 240 Hz.

Sercem Moto G54 5G jest układ MediaTek Dimensity 7020, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna ma natomiast 128 GB, przy czym w Indiach dostępny będzie także model 256 GB.

Z tyłu obudowy znajduje się podwójna sekcja foto, łącząca aparat 50 Mpix (f/1,8, PDAF, OIS) z szerokokątnym 8 Mpix (f/2.2, 118 stopni) – to w wersji zaprezentowanej w Indiach. Chińska otrzymała jako drugi aparat skromniejszy czujnik 2 Mpix. W ekranowym wycięciu umieszczony jest aparat selfie 16 Mpix.

W specyfikacji znajdziemy także łączność 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 5, dwa złącza nanoSIM, rozszerzenie microSD do 2 TB, boczny czytnik linii papilarnych, a także wyjście audio 3,5 mm oraz głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos i Moto Spatial Sound.

W wersji chińskiej akumulator 5000 mAh ładowany jest z niezbyt dużą mocą 15 W. W Indiach do telefonu trafiła bateria 6000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem My UX. Producent obiecuje aktualizację do Androida 14 oraz trzy lata poprawek bezpieczeństwa,

Moto G54 5G nie jest może zbyt zaawansowanym sprzętem, zwłaszcza w wersji chińskiej, ale ma pewne atuty, a wśród nich jest niska cena. Telefon kosztuje w Chinach równowartość ok 630 zł, gdzie dostępne są warianty miętowy, szarogranatowy i magentowy.

Cena w Indiach nie jest jeszcze znana, ale telefon będzie tam dostępny w sprzedaży od 6 września, w kolorach miętowym, szarogranatowym i błękitnym.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: wł