Motorola Moto G Play 2021 pojawia się w Geekbench

Motorola to jeden z tych producentów, których kolejne telefony właściwie co chwilę pojawiają się albo w benchmarkach, albo w kolejnych przeciekach. Nie inaczej jest tym razem.

Mobilna Motorola znajduje się w grupie Lenovo i jest obecnie skierowana do walki o te rynki, które są oddalone od Chin. Lenovo zostawił dla siebie segment telefonów dla graczy, czyli te najlepiej wyposażone i jednocześnie najdroższe urządzenia. W przyszłym roku ma to się jednak zmienić i powszechnie mają pojawić się też budżetowce Lenovo z serii Lenovo Lemon. Do tego czasu jednak także w segmencie budżetowym będziemy widzieć Motorolę.

Teraz testy w bazie benchmarków Geekbench przeszedł model Motorola Moto G Play 2021. Smartfon ma układ Snapdragon 460 oraz 3 GB RAM. Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,5 cala. Do kompletu użytkownik dostanie akumulator o pojemności 4850 mAh. W teście Geekbench 5.2.5 telefon zdobył 253 punkty w teście jednego rdzenia oraz 1233 punkty w teście wielu rdzeni. Ma to być następca Moto G9 Play. Testowy egzemplarz podszedł do testów z Androidem 10 na pokładzie. Możemy też spodziewać się potrójnego aparatu głównego. To jednak wiemy z renderów, które wcześniej już wyciekły.

Źródło tekstu: voice, gsmarena