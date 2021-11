Moto Watch 100 – tak wygląda nowy smartwatch Motoroli

Motorola powraca na rynek elektroniki noszonej i szykuje się do wprowadzenia nowego smart zegarka – Moto Watch 100. Dzięki ujawnionym renderom poznaliśmy wygląd gadżetu. Co jeszcze o nim wiemy?

Motorola w swoim czasie miała w ofercie smart zegarki z linii Moto 360, później z nich zrezygnowała, jednak od kilku tygodni pojawiają się doniesienia na temat modelu o nieco innej nazwie – Moto Watch 100.

Zegarki Moto 360 to jedne z pierwszych zegarków z systemem Android Wear, czyli wcześniejszym wcieleniem Google Wear OS. Pierwszy smartwach z tej linii wszedł na rynek w 2014 roku. Później jednak Motorola porzuciła ten segment produktów, a trzecią generację Moto 360 wyprodukowała na licencji nieznana bliżej firma eBuyNow eCommerce Limited.

Wygląda jednak na to, że Motorola chce powrócić na rynek elektroniki noszonej, rezygnując już z nazwy Moto 360. Nowy zegarek Moto Watch 100 nawiązuje numeracją do ostatnich smartrfonów z serii Moto G i ma dostarczyć jakość premium za niską cenę.

Serwis 91mobiles dotarł do dość dobrych jakościowo renderów przedstawiających Moto Watch 100. Widać na nich zegarek o okrągłej kopercie w kolorze czarnego matu. To oraz wygląd paska sugeruje bardziej sportowy niż klasyczny styl urządzenia. Wodoszczelność na poziomie 5 ATM ma pozwolić na treningi na basenie lub w trudnych warunkach podczas deszczu. Do obsługi zegarka będą służyły dwa lekko połyskujące przyciski na boku koperty. Zegarek pozbawiony jest też bardziej wymyślnych elementów, jak np. obrotowy bezel.

Według informacji 91mobiles zegarek Moto Watch 100 będzie miał kopertę z aluminium i plastikowy spód. Jej rozmiary to 42 x 46 x 11,9 mm, a masa – 29 g. Wyświetlacz LCD o średnicy 1,3 cala zaoferuje rozdzielczość 360 x 360. Zegarek dostosowany ma być do pasków 20 mm.

W specyfikacji Moto Watch 100 ma się także znaleźć akumulator 355 mAh, Bluetooth 5.0 i GPS. Zegarek wyposażony będzie również w pulsometr, akcelerometr, żyroskop, sensor nasycenia tlenem SpO2 i czujniki światła. Umożliwi śledzenie snu i standardowe funkcje pomiaru aktywności, chociaż pełnia opcji nie jest jeszcze znana.

Zagadką pozostaje system operacyjny. W spekulacjach pojawia się Google Wear OS oraz Snapdragon Wear 4100, choć nie jest to pewne. Mówi się także o więcej niż jednym modelu z nowej serii Moto Watch. Na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać do premiery, która ma nastąpić wkrótce.

