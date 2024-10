TP-Link wprowadza tani router Wi-Fi 7. Oto Mercusys MR27BE

Marka Mercusys, należąca do TP-Link, wprowadza nowy router MR27BE zapewniający obsługę standardu standard Wi-Fi 7. Sprzęt zachęca do kupna niską ceną.

Mercusys MR27BE pracuje w standardzie Wi-Fi 7 i zapewnia prędkości dochodzące do 3600 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Router obsługuje technologię Multi-Link Operation (MLO), która optymalizuje połączenia, umożliwiając jednoczesną transmisję danych w wielu pasmach. Szerokość kanału 160 MHz oraz 4K-QAM pozwalają na przesyłanie większej ilości danych na dalsze odległości. Dodatkowo funkcja Multi-RU zwiększa efektywność przydzielania zasobów sieci, co przekłada się na płynniejsze działanie urządzeń. Bezpieczeństwo gwarantuje szyfrowanie WPA3.

Cztery anteny i formowanie wiązki

Za zasięg transmisji Wi-Fi w routerze MR27BE odpowiadają cztery dookolne anteny wspierane przez technologię Beamforming. Umożliwia ona precyzyjne kierowanie sygnału w stronę podłączonych urządzeń, zapewniając lepszą jakość połączenia nawet na większych odległościach. Wsparcie dla standardu EasyMesh sprawia, że MR27BE można łatwo zintegrować z innymi urządzeniami obsługującymi ten standard, tworząc rozległą sieć domową.

Router Mercusys MR27BE jest również wyposażony w czteroportowy przełącznik z portami 2,5G (1x WAN, 1x LAN) oraz dodatkowymi portami 1G (2x LAN). Routerem można zarządzać za pomocą interfejsu webowego lub aplikacji Mercusys.

Router MR27BE dostępny jest za ok. 380 zł. Urządzenie objęto również trzyletnią gwarancją.

