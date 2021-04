LG jednak odejdzie z rynku mobilnego

Doniesienia o wycofaniu się LG z rynku mobilnego są coraz częstsze. Według najnowszych informacji ostateczną decyzję poznamy piątego kwietnia. Ma to jednak być tylko formalność.

Dział mobilny LG notuje straty już od 2015. Nie zmieniło się to mimo kolejnych pomysłów na ratowanie pozycji firmy w tym segmencie rynku. Trzeba przyznać, że LG naprawdę się starał - to jeden z odważniejszych producentów, a ostatni rok i takie urządzenia jak LG Wing czy prace nad LG Rollable tylko to potwierdzały. LG to też jeden z ośmiu największych producentów na świecie - utrzymuje on około 2-3% rynku. Firma szczególnie mocna jest w Korei Południowej i USA. Niestety, to za mało. Wszystkie inne działy LG przynoszą zysk, tylko jedna sekcja mobilna notuje wieczne straty.

Nic dziwnego, że cierpliwość zarządu się kończy, a inni pracownicy niekoniecznie chcą wiecznie zasypywać czarną dziurę. Ostatnio LG próbował sprzedać swój mobilny biznes i takie rozwiązanie dalej jednym z rozważanych przez firmę. Korea Herald informuje jednak, że władze LG ostatecznie ogłoszą wycofanie się z rynku mobilnego już piątego kwietnia. Pracownicy działu nie stracą pracy - po prostu zostaną przeniesieni do ciągle rosnącego działu zajmującego się AGD.

Zobacz: LG zdradza przewidywany termin debiutu 6G

Zobacz: LG próbuje sprzedać dział mobilny, ale zainteresowanych jakoś nie ma

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: koreaherald, wł