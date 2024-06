Bluetooth czy jack 3,5 mm? Z tymi słuchawkami dylemat nie istnieje

Kto raz skosztuje wolności, jaką dają słuchawki TWS, ten odrzuci kable na zawsze. Tylko jak żyć, jeśli masz też odtwarzacz bez Bluetooth?

Jabra ma rozwiązanie. Nowe słuchawki podłączysz do wszystkiego bez „wiązania się” kablami. To fenomenalne wyjście dla tych, którzy słuchają muzyki na zmianę z telefonu i przykładowo gramofonu, który nie ma łączności bezprzewodowej. Zachwyci też tych, którzy muszą używać do wideokonferencji komputera służbowego z zablokowanym modułem Bluetooth, ale chcą nosić swoje ulubione słuchawki.

Jabra Elite 8 Active Gen 2 i Elite 10 Gen 2

Jabra wprowadza dwa nowe modele słuchawk: superodporne Elite 8 Active Gen 2 dla sportowców i multimedialne Elite 10 Gen 2. Wyjątkowo tym razem to etui jest gwoździem programu. Futerał ma nie tylko dodatkowy akumulator, ale także przekaźnik LE Audio, umożliwiającym bezprzewodowy streaming do słuchawek z dowolnego urządzenia. Po prostu podłącz futerał do sprzętu z portem USB-C lub jack 3,5 mm, a dźwięk popłynie na słuchawki TWS.

Połączenie słuchawek przewodem do źródła dźwięku ma też dodatkowe korzyści. Jabra zapewnia, że dzięki temu zredukowane zostaną opóźnienia, które pojawiają się czasami przy słuchaniu przez Bluetooth. Ponadto możemy liczyć na lepszą jakość dźwięku – połączenie LE Audio wykorzystuje kodek LC3. Oczywiście połączenie słuchawek przez Bluetooth również jest dostępne.

Poza innowacyjnym etui możemy liczyć na niesamowitą wygodę. Jabra słynie z tego, że jej słuchawki TWS można nosić godzinami bez dyskomfortu. Do tego dostaniemy oczywiście dźwięk Dolby Audio, bardzo dobry ANC, nowy tryb Natural HearThrough dla świadomości otoczenia, a Elite 10 Gen 2 dostał również headtracking, czyli system śledzenia głowy dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Do rozmów zaś wykorzystanych jest 6 mikrofonów z doskonałą redukcją hałasów otoczenia.

Słuchawki z serii Elite będą dostępne w nowych kolorach, co również jest miłą zmianą.

Jabra Elite 8 Active Gen 2 będą kosztować 1099 złotych i będzie można je kupić w lipcu.

Jabra Elite 10 Gen 2 będą dostępne od sierpnia w cenie 1299 zł.

Źródło zdjęć: Jabra

Źródło tekstu: Jabra