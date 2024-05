iPhone'y z darmowym ChatGPT? To ostatnia szansa dla Apple

Apple jest daleko w tyle względem rynku mobilnego pod względem implementacji technologii generatywnego AI. Zamiast budować technologię od podstaw może jednak postawić na współpracę komercyjną.

Już za kilka dni dowiemy się jakie, kolejne już przełomy zaprezentuje w dziedzinie oprogramowania i generatywnego AI Google. Wątpliwym jest, by Apple chciał wejść w nurt Google'a i dopłacać do Gemini, bo choć i taki scenariusz wciąż wchodzi w grę, nie dałby firmie żadnej przewagi nad Androidem.

Ostatnie doniesienia Marka Gurmana z Bloomberga mówią jednak, że Apple jest bliski podpisania umowy z konkurencyjnym OpenAI celem wdrożenia technologii tej firmy w obecnych i przyszłych iPhone'ach. Podobnie jak ma to miejsce w Pixelach Google'a i Samsungach, część operacji realizowana by była prawdopodobnie w chmurze, a część lokalnie z wykorzystaniem coraz lepszych jednostek NPU zaszytych w chipsetach mobilnych.

Na tym etapie nie wiemy, jakie są dokładne AI-owe plany Apple'a — te poznamy prawdopodobnie podczas czerwcowego WWDC, mówi się jednak o obecności części funkcji ChatGPT w iOS w wersji 18. Co warto przypomnieć, wspomniany czat to już dawno nie są tylko tekstowe pogawędki z AI, z powodzeniem potrafi on zmienić zdjęcie tabelki w plik Excela czy zaprojektować dla nas identyfikację wizualną marki.

Nowe współpraca to też rynkowe ryzyko. Majętny inwestor potencjalnie może opóźnić dostępność nowych rozwiązań AI w wersji bezpłatnej czy w obrębie subskrypcji ChatGPT albo wręcz ograniczyć niektóre technologie wyłącznie do iPhone'ów i iPadów.

Zobacz: Google zleci z tronu? Szykują coś lepszego

Zobacz: ChatGPT zawstydził ludzi. Okazał się o 82 proc. skuteczniejszy



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń - Telepolis.pl

Źródło tekstu: Bloomberg, XDA-Developers