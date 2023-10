Tyle przepłacasz za nowego iPhone'a. Apple z gigantyczną marżą

Ile kosztuje produkcja nowych iPhone'ów? Nikkei uchyla rąbka tajemnicy.

Nowe smartfony z rodziny iPhone 15 do tanich nie należą. Wystarczy jednak wziąć je do ręki, by zdać sobie sprawę, że Apple na ich produkcji bynajmniej nie oszczędzało. Ile jednak dokładnie kosztuje giganta z Cupertino wyprodukowanie jednego egzemplarza?

iPhone 15 Pro Max droższy niż poprzednik

Według nowego raportu Nikkei, więcej niż przed rokiem. Redakcja serwisu przeanalizowała dokładny koszt podzespołów wszystkich czterech modeli składających się na rodzinę iPhone 15.

Topowy model, iPhone 15 Pro Max, wypada w tym zestawieniu najbardziej interesująco. Jego łączny koszt produkcji to 558 dolarów, czyli ok. 12 procent więcej niż w przypadku zeszłorocznego iPhone'a 14 Pro Max. To drugi co do wielkości skok w ramach całej serii.

Są jednak ku temu dobre powodu. iPhone 15 Pro Max wprowadził kilka ważnych zmian względem poprzednika, w tym m.in. tytanową ramę oraz nowy aparat telefoto. Ich koszt ma być o odpowiednio 43 i 280 procent wyższy niż w przypadku podzespołów zastosowanych w poprzedniku.

W przypadku pozostałych podzespołów wzrost kosztów nie jest tak radykalny, ale na pewno trudno go pominąć. Nowy procesor Apple A17 Pro ma być o 27 procent droższy niż zeszłoroczny Apple A16 Bionic, a spośród pozostałych elementów podwyżka ominęła wyłącznie pamięci NAND.

Mimo to producent na swoim flagowym smartfonie nadal notuje całkiem niezłą marżę. Na rynku amerykańskim za najtańszy wariant iPhone 15 Pro trzeba zapłacić 1199 dolarów, co oznacza, że ok. 55 procent tej kwoty trafia do kieszeni giganta z Cupertino. Rzecz jasna z tej kwoty opłacone muszą być jeszcze m.in. marketing, logistyka i obsługa serwisowa urządzeń, więc w żadnym razie nie mówimy tu o ostatecznym zysku, ale i tak daje to do myślenia.

iPhone 15 - koszt produkcji

A jak wygląda sytuacja w przypadku tańszych wariantów iPhone'a 15? Jak szacuje Nikkei, koszty produkcji dla poszczególnych modeli przedstawiają się następująco:

iPhone 15 - 423 dolary (wzrost o 16 procent względem iPhone'a 14)

- 423 dolary (wzrost o 16 procent względem iPhone'a 14) iPhone 15 Plus - 442 dolary (wzrost o 10 procent względem iPhone 14 Plus)

- 442 dolary (wzrost o 10 procent względem iPhone 14 Plus) iPhone 15 Pro - 523 dolary (wzrost o 8 procent względem iPhone'a 14 Pro)

- 523 dolary (wzrost o 8 procent względem iPhone'a 14 Pro) iPhone 15 Pro Max - 558 dolarów (wzrost o 12 procent wzlędem iPhone'a 14 Pro Max)

