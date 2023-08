Infinix Zero 30 5G już w sierpniu. Tak wygląda

Już za kilka dni zadebiutuje nowy smartfon Infinix Zero 30 5G. Telefon pojawił się w oficjalnej zapowiedzi producenta, znane są też jego najciekawsze cechy.

Infinix rozbudowuje serię smartfonów Zero o nowy model. Infinix Zero 30 5G ma zadebiutować 30 sierpnia, a od 2 września urządzenie trafi już do sprzedaży. Na początek w Indiach, ale należy oczekiwać też globalnej premiery telefonu.

Po serii przecieków producent przeciął spekulację i uruchomił już stronę z zapowiedzią nowego smartfonu, ujawniając jego wygląd i najważniejsze cechy. Zapowiada się całkiem interesująco.

Infinix Zero 30 5G wyróżnia się obudową o grubości 7,9 mm o wyraźnie zaokrąglonych krawędziach. Telefon kusi ciekawą stylistyką z dużą, prostokątną wyspą aparatów i pleckami w kolorze zielonym lub złotym z różowym połyskiem. Pierwsza ma wykończenie z ekoskóry, a druga – ze szkła.

Mocno zaokrąglony jest też wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, 10-bitowej palecie barw i odświeżaniu 144 Hz. Producent obiecuje 100 procent pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 i jasność sięgającą 950 nitów. W szkło wtopiony jest czytnik linii papilarnych.

Wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass 5, podobnie jak tył obudowy wersji złotej, a Infinix przekonuje, że zapewni to ochronę przed upadkami.

W zapowiedzi producenta znalazła się także informacja o przednim aparacie o rozdzielczości 50 Mpix, który pozwoli na nagrywanie wideo 4K w 60 fps.

Z innych, już nieoficjalnych doniesień wynika, że Infinix Zero 30 5G napędzany jest przez układ Dimensity 8020 z towarzyszeniem do 12 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzyma 256 GB pamięci wewnętrznej. Główną sekcję foto tworzy aparat 108 Mpix ze stabilizacją OIS, któremu towarzyszą jednostki 13 i 2 Mpix. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 68 W. Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem XOS 13.1.

Nieoficjalnie cena modelu Infinix Zero 30 5G ma wynieść w Indiach 25 tys. rupii, czyli niecałe 1250 zł.

W nieoficjalnych doniesieniach pojawia się trochę sprzeczności, które dotyczą m.in. układu SoC, a także wielkości pamięci i akumulatora. Na jednym ze zdjęć opublikowanych w internecie widać też sekcję „O telefonie”, gdzie widnieje nawa Infinix Zero 30 Ultra 5G. Możliwe więc, że zadebiutują dwie wersje telefonu lub jeden, ale pod różnymi nazwami w zależności od rynku.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: wł.