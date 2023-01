Huawei wprowadza do Polski nowy smartfon i słuchawki

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, firma Huawei wprowadza do sprzedaży w Polsce dwa nowe produkty. To niedrogi smartfon Huawei Nova Y61 oraz jeszcze tańsze bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 5i.

Huawei Nove Y61

W polskich sklepach debiutuje smartfon Huawei Nova Y61. Urządzenie zostało wyposażone w 6,62-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720x1600 pikseli i ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2). Główny aparat z tyłu ma 50 Mpix (f/1.8) i do towarzystwa ma dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4, makro i czujnik głębi).

Zobacz: Huawei Tech4Good: wygrał pomysł na rampę dla wózków sterowaną smartfonem

Zobacz: Wiko 5G – to tu poszedł Huawei, by przetrwać

Sercem smartfonu jest ośmiordzeniowy procesor (Huawei nie podaje jaki), wspierany przez 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej. W komplecie otrzymujemy łączność LTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.1 oraz NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, gniazda USB-C i Jack 3,5 mm oraz boczny czytnik odcisków palców. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 22,5 W i pracuje pod kontrolą oprogramowania EMUI 12. Bazuje ono na systemie Android, ale pozbawione jest usług Google Mobile Services.

Huawei FreeBuds 5i

Drugim z debiutujących 18 stycznia 2023 roku na polskim rynku urządzeń firmy Huawei są bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 5i. Zostały one wyposażone w dynamiczne przetworniki o średnicy 10 mm, które odtwarzają dźwięk z zakresu częstotliwości od 20 Hz do 40 kHz (40 tys. Hz). Słuchawki łączą się ze źródłem dźwięku (np. smartfonem) przez Bluetooth 5.2. Wspierane protokoły to A2DP 1.3, HFP 1.7, AVRCP 1.6, RFCOMM 1.2, SPP 1.2, AVCTP 1.4 oraz AVDTP 1.3, a obsługiwane kodeki to AAC, SBC i LDAC. Przed dźwiękami z zewnątrz chroni użytkownika aktywna redukcja szumów (ANC).

Każda ze słuchawek waży około 4,9 g i jest wyposażona w litowo-jonową baterię o pojemności 55 mAh (wartość minimalna). Według producenta powinno to wystarczyć na 6 godzin słuchania muzyki z włączonym ANC (do 7,5 godzin z wyłączoną tą funkcją) lub 4,7 godziny rozmów głosowych (do 5,2 h bez ANC). Można też skorzystać z etui ładującego, wyposażonego w akumulator o pojemności 410 mAh. Dzięki niemu można uzyskać dodatkowe godziny korzystania ze słuchawek.

Dostępność i cena

Huawei Nova Y61 trafił do sprzedaży w Polsce w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i zielonej. Sugerowana cena detaliczna smartfonu wynosi 899 zł. Urządzenie można kupić u partnerów biznesowych Huawei: u operatora sieci Plus oraz w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

W sklepie na huawei.pl będzie można kupić smartfon Nova Y61 razem ze słuchawkami FreeBuds 5i. Cena tych ostatnich zostanie wtedy zmniejszona do 249 zł.

Sugerowana cena detaliczna nowych słuchawek Huawei wynosi 399 zł. Od 18 do 29 stycznia 2023 roku można je jednak nabyć w specjalnej ofercie, w której cena FreeBuds 5i jest obniżona do 349 zł. Słuchawki można kupić u operatorów sieci Plus oraz T-Mobile, a także w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik oraz w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

Zobacz: Samsung Galaxy S23. Poznaliśmy specyfikację jeszcze przed premierą

Zobacz: iPhone nagle wybuchł. O krok od tragedii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Huawei

Źródło tekstu: Huawei