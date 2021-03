Huawei Mate 40E 5G - zeszłoroczny flagowiec w biedniejszej odsłonie

Rodzina Mate 40 doczekała się nowego przedstawiciela. Model Huawei Mate 40E 5G to nieco tańsza wersja zeszłorocznego flagowca.

Smartfony z rodziny Huawei Mate 40 były jednymi z ciekawszych zeszłorocznych flagowców, jednak wysoka cena oraz brak usług Google potrafiły mocno zniechęcić do ich zakupu. Huawei Mate 40E 5G, który zadebiutował właśnie w Chinach, rozwiązuje jeden z tych problemów - przynajmniej częściowo.

Nowy smartfon ma być tańszy od swoich krewny sporo tańszy, choć oczywiście obniżka ceny nie wzięła się z powietrza. Udało się ją osiągnąć poprzez zastosowanie słabszego procesora HiSilicon Kirin 990E w miejsce topowego Kirina 9000 oraz gorszej konfiguracji aparatów. W tej ostatniej główny moduł wyposażono w matrycę 64 MP, natomiast towarzyszą mu moduły ultraszeroki o rozdzielczości 16 MP i tele 8 MP.

Reszta parametrów jest już bardzo podobna do podstawowego Mate'a 40. Wyświetlacz to zakrzywiony panel OLED o przekątnej 6,5", rozdzielczości 1080x2326 oraz odświeżaniu 90 Hz. Na pokładzie znalazł się także akumulator o pojemności 4200 mAh z obsługą ładowania 40 W (także bezprzewodowego) oraz obsługa łączności 5G. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 10 z nakładką EMUI 11.

Wszystko to ma się przekładać na niższą cenę nowego modelu, która w przypadku tańszego wariantu 8/128 GB wyniesie 4599 juanów (ok. 2720 zł), natomiast dla droższego 8/256 GB będzie to 5099 juanów (ok. 3010 zł), a więc znacznie mniej niż nawet za podstawowego Mate'a 40. Niestety jak na razie nowy model przeznaczony jest wyłącznie na rynek chiński, gdzie trafi do sprzedaży 18 marca.

Źródło zdjęć: Huwaei

Źródło tekstu: Huawei, GSMArena