Huawei chwali się kolejnym rekordem swoich flagowców

Huawei ma co prawda ostatnio kłopoty na rynku smartfonów, dalej jest jednak jedną z najważniejszych firm w branży elektroniki użytkowej. Chińczycy zapisali też bardzo ważną kartę w historii telefonów. Jedną z nich bez wątpienia jest seria flagowców Huawei P. Wang Yonggang stojący na czele zespołu zajmującego się flagowcami z tej serii pochwalił się na forum chińskich użytkowników Huaweia, że udało się sprzedać już 100 milionów smartfonów z tej serii. Ukazują się one na rynku już od 2012. Wtedy bowiem zadebiutował Huawei Ascend P1. Prace nad nim zaczęły się jednak już latem 2011. Huawei specjalnie ściągał do Shenzhenu zespoły specjalistów z Pekinu, Xi'An i Szanghaju.

Drugi smartfon Huawei Ascend P2 zadebiutował w Europie i Japonii, ale nie w Chinach. Kolejnym milowym krokiem był model P6, gdzie wykrystalizowało się charakterystyczne wzornictwo. Huawei P9 był z kolei pierwszym modelem wyprodukowanym we współpracy z firmą Leica. Szczytem były seria Huawei P20 i P30. Pierwszy wspiął się na wyżyny w fotografii, a drugi to tylko pobił. Huawei P30 Pro był zresztą najlepszym telefonem swojego roku według TELEPOLIS.PL. Potem jednak zaczęły się problemy związane polityką na linii USA - Chiny. Teraz widzimy z kolei świetne technicznie flagowce bez usług Google. Huawei P50 poza HarmonyOS przyniósł też składany model Huawei P50 Pocket.

