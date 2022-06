HTC Viverse – nadchodzi nowy smartfon Tajwańczyków

Firma HTC ogłosiła datę premiery swojego nowego smartfonu. Urządzenie znane pod nazwą Viverse ma się skupiać na rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Na początku tego roku tajwańska firma HTC potwierdziła, że planuje w niedalekiej przyszłości zaprezentować telefon metaverse, który będzie się koncentrować na aplikacjach rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Ograniczenia w łańcuchu dostaw spowodowały, że premiera urządzenia się opóźniła, ale w końcu doczekamy się na ten smartfon.

Tajwańczycy ogłosili, że 28 czerwca 2022 roku odbędzie się wydarzenie Log In To The Future, podczas którego zadebiutuje HTC Viverse. Producent w zasadzie nie potwierdził, że będzie to smartfon, jednak na plakacie wyraźnie widać tego typu urządzenie. Możemy w nim wypatrzeć umieszczone po prawej stronie przyciski głośności oraz małe zagłębienie na górze, prawdopodobnie wskazującym na obecność gniazda audio Jack 3,5 mm.

Nie ma obecnie żadnych informacji na temat specyfikacji nowego urządzenia, ale w różnych źródłach pojawiają się sugestie, że może to być nowy od kilku lat flagowiec tajwańskiej marki. Jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się już za kilkanaście dni.

Zobacz: HTC Vive Pro 2 – gogle VR, które przenoszą do innego wymiaru

Zobacz: HTC Desire 21 pro 5G – test średniaka, co z pioniera robi outsidera

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TK Kurikawa / Shutterstock.com, HTC

Źródło tekstu: Android Authority