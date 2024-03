Honor ma nowe zegarki, czyli 2 tygodnie pracy w świetnej cenie

Oprócz flagowych smartfonów, Honor pokazał również nowe zegarki. Debiutujące na chińskim rynku modele Watch GS 4 oraz Band 9 dobrze wyglądają i wytrzymują do 2 tygodni na raz naładowanej baterii, a przy tym nie straszą zbyt wygórowaną ceną.

Honor Watch GS 4

Pierwszy z nowych produktów do noszenia, Honor Watch GS 4, to bardzo elegancki smart-zegarek o wymiarach 25,9 x 45,9 x 10,5 mm i wadze 44 g. Obudowa smartwatcha została wykonana z niskowęglowej stali nierdzewnej, zapewniającą urządzeniu wodoodporność do 5 atmosfer. W zestawie są też silikonowe lub skórzane paski.

Przypominające klasyczne zegarki urządzenie zostało wyposażone w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli (326 ppi). Honor Watch GS 4 ma 32 MB RAM-u oraz 4 GB pamięci na dane. Zegarek ma takie czujniki, jak akcelerometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik tętna, czujnik światła otoczenia, barometr oraz czujnik pojemnościowy. Z ich pomocą można między innymi monitorować swoje zdrowie, w tym poziom tlenu we krwi, tętno, poziom stresu czy sen.

Za pomocą nowego smartwatcha marki Honor można również śledzić swoją aktywność fizyczną w ponad 100 trybach sportowych. Przydatny w tym będzie odbiornik GPS o podwójnej częstotliwości. Z kolei łączność ze światem zewnętrznym zapewnia tu Bluetooth 5.0 oraz, w jednej z wersji, NFC.

Honor Watch GS 4 jest zasilany akumulatorem, który pozwala na 14 dni pracy lub 30 godzin z aktywnym GPS-em. Ładowanie baterii następuje za pomocą magnetycznej, szybkiej ładowarki. 5 minut ładowania wystarczy, by zegarek mógł pracować przez cały dzień.

Honor Band 9

Drugą z nowości jest smart-opaska Honor Band 9. Ma ona wymiary (bez paska) 43 x 27,88 x 9,49 mm i waży tylko 16,3 g. Urządzenie zostało wyposażone w 1,57-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 256 x 402 piksele (302 ppi), a także w akcelerometr, żyroskop i czujnik tętna, a także łączność Bluetooth 5.3 i NFC. Smartband jest odporny na działanie wody (do 5 atmosfer) oraz wytrzymuje do 14 dni na baterii (wersja NFC).

Honor Band 9 pozwala zmierzyć tętno i nasycenie krwi tlenem, a także śledzić jakość snu. W pamięci znajdziemy 96 trybów sportowych, z pomocą których zarejestrujemy swoją aktywność fizyczną. Opaska ma 4 MB pamięci operacyjnej oraz 48 MB miejsca na dane.

Dostępność i cena

Honor Watch GS 4 trafił do przedsprzedaży, a jego regularna sprzedaż w Państwie Środka ruszy 24 marca 2024 roku. Do wyboru są trzy kosmiczne wersje kolorystyczne: Galaxy Shuttle, Starry Sky Exploration i Jasper Astrolabe. Cena pierwszej z nich wynosi 999 juanów (551 zł), pozostałych – 1199 juanów (661 zł).

Honor Band 9 już trafił do sprzedaży w Chinach z paskami w kolorach czarnym, fioletowym i niebieskim. Urządzenie kosztuje 249 juanów (137 zł) w wersji podstawowej oraz 299 juanów w wersji NFC (165 zł).

