Honor ma nowości. Jedna zmniejszy krótkowzroczność, druga wykryje deepfake

Honor przedstawił dwie nowości wykorzystujące sztuczną inteligencję: AI Defocus Eye Protection, która zmniejsza przejściową krótkowzroczność, oraz AI Deepfake Detection, wykrywającą cyfrowe manipulowanie filmami.

Podczas prezentacji na targach MWC w Szanghaju firma Honor zaprezentowała swoje dwie nowości, które mogą się przydać użytkownikom smartfonów marki. Firma zaprasza też innych producentów do współpracy.

Wierzymy, że sztuczna inteligencja wbudowana w smartfony ma duży potencjał i może wpłynąć pozytywnie na jakość życia użytkowników. Zapraszamy wszystkie firmy z branży do przyłączenia się do nas i wspólnego badania niewykorzystanego potencjału AI

– powiedział George Zhao, dyrektor generalny Honor.

AI Defocus Eye Protection

Pierwsza z nowości marki Honor to technologię służącą do ochrony oczu – AI Defocus Eye Protection. Ze względu na globalny wzrost liczby przypadków krótkowzroczności spowodowany długotrwałym korzystaniem z ekranu zdecydowano o wprowadzeniu technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję do symulacji efektu działania soczewek rozogniskowujących na wyświetlaczu urządzenia.

Honor wyjaśnia, że noszenie okularów wyposażonych w soczewki rozogniskowujące korzystnie wpływa na zdrowie oczu. Soczewki celowo wywołują kontrolowane rozogniskowanie w obwodowym polu widzenia użytkownika, co pomaga w utrzymaniu wyraźnego obrazu w centrum pola.

Efekt ten powoduje zmianę percepcji wzrokowej, która spowalnia proces wydłużania się oka, co jest jedną z przyczyn krótkowzroczności. Technologia AI Defocus Eye Protection zmniejsza przejściową krótkowzroczność użytkowników średnio o 13 stopni po 25 minutach czytania, a niektórzy użytkownicy odczuli maksymalną redukcję o 75 stopni.

AI Deepfake Detection

Honor przedstawił również funkcję AI Deepfake Detection, która wykrywa technologię deepfake wykorzystywaną do cyfrowego manipulowania filmami. System analizuje wideo klatka po klatce i zwraca uwagę na elementy takie jak wzrok, oświetlenie, jakość obrazu i sposób odtwarzania, aby zidentyfikować potencjalną manipulację i elementy, które są niezauważalne dla ludzkich oczu.

AI Deepfake Detection zostało przeszkolone na podstawie ogromnego zbioru filmów i obrazów związanych z oszustwami internetowymi, co umożliwia sztucznej inteligencji identyfikację, sprawdzanie i porównywanie ich z konkretnym materiałem w ciągu zaledwie trzech sekund. Jeśli dzięki tej technologii zostanie wykryta zmanipulowana zawartość, użytkownik natychmiast otrzymuje ostrzeżenie o ryzyku i potencjalnym oszustwie.

Honor nie ujawnił jeszcze planów wdrożenia nowych rozwiązań w swoich smartfonach.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl