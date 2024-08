Wyprali ten smartfon w pralce i ścisnęli prasą hydrauliczną. Działa

Honor Magic V3 to najcieńszy rozkładany smartfon na rynku. Przed globalną premierą producent postawił udowodnić, że jego nowość jest super odporna. Telefon wytrzyma pranie w pralce i nacisk prasy hydraulicznej.

Honor Magic V3, który w lipcu miał swoją premierę w Chinach, we wrześniu doczeka się prezentacji na targach IFA, co oznacza też zapowiedź wkroczenia na globalne rynki. Po otwarciu smartfon ma zaledwie 4,35 mm, po złożeniu 9,2 mm, co jest rekordem w rozkładanych smartfonach.

By podgrzać atmosferę przed premierą, Honor zdecydował się na testy wytrzymałościowe modelu Magic V3. Jak się okazuje, mimo płaskiej obudowy konstrukcja wiele zniesie.

Telefon w kieszeni spodni, spodnie poszły do pralki...

Honor Magic V3 zapewnia odporność IPX8 – czyli nie ma zwiększonej ochrony przed pyłem, ale zniesie zanurzenie na głębokość 1,5 m. Jak to się ma do sytuacji bardziej z życia wziętej – np. przypadkowego wyprania w pralce? To się może zdarzyć każdemu – łatwo sobie wyobrazić sytuację, że zapominamy wyjąć telefonu z kieszeni spodni, wrzuconych do prania. W takiej sytuacji smartfon poddawany jest nie tylko działaniu wody, ale także wstrząsom i uderzeniom o wnętrze bębna. Honor udowadnia, że jego rozkładany smartfon wytrzyma taką próbę.

Honor pochwalił się też wytrzymałością smartfonu na nacisk. Wymontowany z Magica V3 zawias ekranu został poddany wymagającemu testowi w prasie hydraulicznej. Producent przekonuje, że dzięki zastosowaniu materiału Honor Super Steel drugiej generacji zawias bez trudu pokonał granitową skałę i z łatwością zmiażdżył ją na kawałki. Co więcej, zawias wytrzymał również nacisk 1150 kg pod prasą hydrauliczną.

Zawias Honor Super Steel został zbudowany z materiału o wytrzymałości na rozciąganie 2100 MPa. Konstrukcja ta zwiększa trwałość elementu o 1250% w porównaniu do modelu Magic V2. Smartfon może wytrzymać do 500 tys. cykli składania. W konstrukcji obudowy wykorzystano też specjalne włókno, o większej wytrzymałości niż kevlar i włókno węglowe, które wytrzymuje do 5800 MPa.

Wzmocniono również wewnętrzny wyświetlacz – wykonano go z żelu silikonowego, który jest wyjątkowo odporny na uderzenia. Gdy smartfon zostanie przypadkowo upuszczony na ziemię z otwartym ekranem, ten płynny materiał zespala się w ciągu milisekund, co zapewnia większą odporność na uderzenia. Dodatkowo warstwa Anti-scratch NanoCrystal Shield gwarantuje, że wyświetlacz oferuje do 10 razy lepsze możliwości pochłaniania wstrząsów w porównaniu do zwykłych szkieł.

