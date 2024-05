Honor 200 i Honor 200 Pro - elitarna średnia półka już za chwilę w Polsce

Już za trzy tygodnie, 12 czerwca poznamy oficjalnie w Paryżu wakacyjne nowości marki Honor. Honor 200 i 200 Pro kryją jednak przed nami coraz mniej tajemnic.

Konkurencja dla topowych Motoroli

Nowe smartfony producenta zaoferują procesory Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 w wariancie Pro i Qualcomm Snapdragon 7 Gen3 w Honorze 200. Nie są to jednostki o topowej wydajności, ale w przeciwieństwie do Motoroli, Honor nie sprzeda ich jako flagowe modele. Mowa jest o wysokim średnim segmencie cenowym, a więc cenach prawdopodobnie około 2000-3500 zł, choć kto wie, może chińska marka nas jeszcze zaskoczy.

Nie mogło przy tym zabraknąć modnego w tym sezonie bicia się na maksymalną jasność ekranu w treściach HDR, których pewnie i tak nie oglądacie. Tym razem to 4000 nitów, a rozdzielczość ekranu opisywana jako 1,5K to w praktyce 1220p. Jest też szybkie odświeżanie wynoszące 120 Hz, a ekrany to tradycyjnie panele AMOLED o przekątnych 6,7" (200) i 6,78" (200 Pro).

Honor 200 zaskoczy zdjęciami

Z aparatami powinno być dobrze. Główny aparat w Honorze 200 Pro oferuje sensor 50 Mpix wyprodukowany przez firmę OmniVison - to dokładnie model OV50H, a wielkość matrycy to imponujące 1/1,3 cala. Z kolei w podstawowym Honorze 200 przywita nas moduł Sony IMX906 uzbrojony w sensor 1/1,56 cala. Niezależnie od modelu, dostajemy optyczną stabilizację obrazu i drugi moduł fotograficzny 50 Mpix z zoomem optycznym 2,5x, z sensorem Sony IMX856 i optyczną stabilizacją.

Zestaw aparatów z tyłu obudowy uzupełniają jeszcze moduły ultraszerokokątne 12 Mpix oraz przednie aparaty 50 Mpix. W Huaweiu Honorze 200 Pro przedni aparat będzie miał przy tym braciszka — nie wiemy jeszcze, czy będzie to kamerka do ujęć szerokokątnych, czy może jedynie sensor głębi obrazu.

Co warto oddać Honorowi, przełamuje on rynkowe standardy w kwestii zasilania i daje większe pojemności akumulatorów, niż robi to konkurencja. Nie chodzi tutaj nawet o jakieś specjalne edycje telefonów, tylko właśnie o modele wiodące. Tak samo jak w honorowym segmencie premium, tak i w przypadku dwusetek liczyć możemy na nieco więcej - 5200 mAh, a do tego 100 W ładowanie przewodowe. 200 Pro dodatkowo uzbrojony jest w cewki do ładownia indukcyjnego z mocą sięgającą 66 W.

Zobacz: Honor 200 Lite już jest. Oto cena

Z bajerów mamy też pilota podczerwieni, głośniki stereo czy uszczelnianą obudowę (tylko w 200 Pro). Oba telefony dostaniemy w efektownie wykończonych obudowach o kolorach czarnym, białym i różowym. Pro dostanie też wariant zielony, a podstawowy model — niebieski.

Wybieramy się 12 czerwca do Paryża, liczyć możecie więc na pierwsze wrażenia prosto z wydarzenia Honora. Uprzedzając ewentualne pytania i nurtujące Czytelników wątpliwości — smartfony firmy Honor mają komplet usług Google'a.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sanook

Źródło tekstu: Weibo, the tech outlook, oprac. wł