Gamingowy smartfon Lenovo Legion z doskonałymi wynikami testu AnTuTu

Jakiś czas temu Lenovo ogłosiło, że jego gamingowy smartfon Legion zadebiutuje w lipcu. Choć mamy już ten miesiąc, dokładna data premiery urządzenia wciąż pozostaje zagadką. Ale mamy za to świetne wyniki tego egzemplarza z testu AnTuTu, które zdradzają od razu pełną specyfikację urządzenia.

Specyfikacja gamingowego smartfona Lenovo Legion prezentuje się następująco: jednostka centralna to procesor Snapdragon 865 Plus (taki sam jest spodziewany w konkurencyjnym ASUS ROG Phone 3), którego osiem rdzeni to jeden główny Kryo 585 (taktowanie 3,09GHz), trzy Kryo 585 Gold (2.42GHz ) oraz cztery Kryo 585 Silver (1.8GHz). W testach został użyty egzemplarz mający 12 GB pamięci LPDDR5 RAM, wiemy jednak, że będzie dostępny również model z 16 GB. Układ graficzny to Adreno 650, a na dane przeznaczono 512 GB pamięci UFS 3.1. Łączny wynik urządzenia to imponujące 648,871 punktów. Jest to więcej od ROG Phone 3 - ten uzyskał 646,310 punktów.

Oprócz tego wiemy z innych źródeł, że Lenovo Legion będzie pracować pod kontrolą systemu Android 10 - i z pewnością zmieni się to w przyszłości na Androdia 11. Wyświetlacz urządzenia (z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych) pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD+, czyli 1080x2340 pikseli, a odświeżanie to imponujące 144 Hz. Aparat przedni jest wysuwany - jego obiektyw to 20 MP. Z tyłu mamy dwa obiektywy: główny to 64 MP, a towarzyszy mu ultraszerokokątny 16 MP. Nie znamy pojemności akumulatora, ale przecieki mówią, że będzie to 4000 mAh i szybkie ładowanie 90W.

Kiedy to wszystko? Konkurent, czyli wspomniany ROG Phone 3, trafia do sprzedaży 22 lipca. Lenovo Legion powinien zagościć na rynku albo krótko przed nim, albo krótko po nim. Ceny nie znamy - ale wiadomo, że tani na pewno nie będzie.