Galaxy Watch5 będzie miał większą baterię, może wystarczy na kilka godzin dłużej

Galaxy Watch5 pojawia się w kolejnych przeciekach. Wynika z nich, że tym razem Samsung odrobinę poważniej podszedł do sprawy baterii i czasu pracy smartwatcha. Nowa generacja może przynieść pewną poprawę.

Wprowadzenie smartwatchy Galaxy Watch4 bazujących na Wear OS 3 wiązało się dla Samsunga z poważną decyzją – porzuceniem rozwijanego dotąd zegarkowego Tizena i przejściem na ekosystem Google’a. Sukces był tylko częściowy. Mimo pewnych zalet nowej platformy producent nie poradził sobie z największą wadą Wear OS – dość marnym czasem pracy, a w przypadku mniejszego Galaxy Watch4 40 mm – kompromitująco krótkim czasem pracy.

Galaxy Watch5 może to jednak trochę zmienić. Serwis SamMobile dotarł do dokumentacji certyfikacyjnej, z której wynika, że mniejszy wariant nowego zegarka otrzyma baterię o symbolu EB-BR900ABY i pojemności 276 mAh. Dla porównania – Galaxy Watch4 40 mm ma baterię 247 mAh, większy model – 361 mAh. Zmiana z 247 mAh do 276 mAh to zaledwie 29 mAh, więc pozornie niewiele, jednak jest to także zwiększenie o blisko 12%, co w przełożeniu na czas pracy może pozwolić na dotrwanie z działającym zegarkiem do końca dnia, nawet gdy będzie intensywnie używany.

SamMobile sugeruje, że ta zmiana może być też zapowiedzią większej baterii w całej serii, czyli także w dużym modelu 46 mm. W tym przypadku czas pracy nie jest tak tragiczny, a może być jeszcze lepszy.

Z wcześniejszych zapowiedzi dotyczących serii Galaxy Watch5 wynika, że w tegorocznych zegarkach znajdzie się funkcja pomiaru temperatury ciała. Ma to być dopracowane rozwiązanie, eliminujące największe wady zegarkowego termometru.

Premiera piątej generacji smartwatchy Samsunga spodziewana jest w sierpniu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: SamMobile