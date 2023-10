Galaxy S24 z tytanową ramką. Ma ją otrzymać cała seria

Samsung zapatrzył się w Apple i również zastosuje stop tytanu w obudowach nadchodzących flagowców? Tak wynika z nowych plotek na temat Galaxy S24.

Wprowadzenie przez Apple w modelach iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max tytanowych ramek zamiast stalowych wywołało sporo komentarzy. Z jednej strony jest to materiał lekki i bardzo wytrzymały, co w teorii gwarantuje większą odporność na upadki czy zarysowania, z drugiej strony część użytkowników tych telefonów narzeka, że tytanowe ramki są bardzo podatne na zabrudzenia, co powoduje przebarwienia boków obudowy, na szczęście nietrwałe.

Zobacz: Samsung Galaxy S24 Ultra bez teleobiektywu 10X. Co w zamian?

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że podobne rozwiązanie ma trafić do nadchodzącej serii Galaxy S24. Tytan ma w niej zastąpić stosowany dotąd stop Armor Aluminum, który jest własnym rozwiązaniem Samsunga. Jako pierwszy podał tę informację leakster Ice Universe, według którego stop tytanu wzmocni obudowę tylko w modelu Galaxy S24 Ultra.

Z kolei Revegnus, znany z trafnych przecieków na temat Samsunga, przekonuje, że tytanowa ramka zostanie wykorzystana w całej serii, czyli w modelach Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra. Same ramki dla Galaxy S24 mają być produkowane w fabryce Samsunga w Wietnamie, natomiast te do modeli Galaxy S24+ i S24 Ultra dostarczą dwie inne, zewnętrzne firmy – przekonuje Revegnus.

The Galaxy S24, S24+, and S24 Ultra all have titanium frames. — Revegnus (@Tech_Reve) October 5, 2023

Ma się z tym wiązać jeszcze jedna różnica. Standardowy Galaxy S24 mimo wykorzystania stopu tytanu będzie pozbawiony powłoki PVD (Physical Vapour Deposition), czyli cienkiej warstwy zewnętrznej, która zapewnia większe walory estetyczne oraz dodatkową ochronę przed zabrudzeniami i odciskami palców. Bez PVD telefon może być narażony na te same problemy, na które narzeka część posiadaczy nowych iPhone’ów 15 Pro Max – czyli że pod wpływem dotyku będą powstawać niezbyt estetyczne przebarwienia ramki.

Należy oczywiście pamiętać, że to wciąż tylko spekulacje bazujące na przeciekach, więc pozostaje czekać, aż producent sam uchyli rąbka tajemnicy na ten temat.

Zobacz: Samsung Galaxy S23 FE już jest. Oto ceny

Zobacz: Tak ma wyglądać Samsung Galaxy S24

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: X, OnLeaks

Źródło tekstu: GSM Arena, Revegnus