Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G z aparatami z OIS zadebiutowały

Samsung powiększył portfolio swoich przystępnych cenowo smartfonów 5G, prezentując dwie nowości – modele Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G. Obydwa trafią do sprzedaży w kwietniu.

Obydwa smartfony pojawiały się w przeciekach i zapowiedziach już od kilku tygodni, razem z kolejnym, nowym reprezentantem serii – Galaxy A73 5G. Tegoroczna linia to próba umocnienia pozycji Samsunga w segmencie średniej klasy telefonów 5G.

Obydwie nowości wyglądają bardzo podobnie – ich wzornictwo producent określa mianem Ambient Edge. Obudowy mają takie same kolory obudowy, dzielą także większą część specyfikacji.

Samsung Galaxy A53 5G

Większy model wyposażony jest w ekran Super AMOLED Infinity-O o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Wyświetlacz pokryty jest szkłem Gorilla Glass 5.

Wymiary Galaxy A53 5G to 74,8 x 159,6 x 8,1 mm, a masa 189 g. Obudowa zapewnia odporność na pył i wodę zgodnie z normą IP67.

Jego sercem jest ośmiordzeniowy chipset Exynos 1280 (litografia 5 nm, 2,4 GHz i 2 GHz), któremu pomaga pamięć RAM 6 lub 8 GB w zależności od wersji. Na dane i aplikacje użytkownicy będą mieli 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, nie zabrakło rozszerzenie microSD do 1 TB.

Samsung Galaxy A53 5G zapewnia łączność 5G, LTE, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.1 i NFC.

Z tyłu obudowy znalazły się cztery aparaty. Główny ma 64 Mpix (f/1,8, OIS), towarzyszy mu szerokokątny 12 Mix, (f/2,2) oraz dwa aparaty 5 Mpix z przysłonią f/2,4 – czujnik głębi oraz makro. Robienie zdjęć głównym aparatem ma ułatwiać rozwiązanie VDIS, które według producenta zapewnia wyraźne, nieporuszone zdjęcia. Samsung zachwala też udoskonalony tryb nocny, który automatycznie scala nawet 12 ujęć. Fotki selfie można robić w rozdzielczości 32 Mpix (f/2,2).

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z przyspieszonym ładowaniem 25 W. W zestawie zabrakło jednak ładowarki – trzeba ją sobie kupić osobno.

Telefon pracuje pod kontrolą Androida 12 z interfejsem One UI 4.1. Samsung obiecuje aktualizacje do czterech kolejnych wersji One UI i systemu operacyjnego Android, a także aktualizacje zabezpieczeń przez okres pięciu lat.

Możliwości Galaxy A53 5G zwiększa także platforma zabezpieczeń Samsung Knox. W menu znajduje się zaszyfrowany Mój Sejf, w którym przechowywać można osobiste zdjęcia, notatki czy aplikacje. Telefon ma również nowy Samsung Wallet – bezpieczną przestrzeń do przechowywania ważnych danych, od kart pokładowych umożliwiających wejście do samolotu po karty płatnicze.

Samsung Galaxy A33 5G

Druga nowość w większości ma takie same parametry, a różnice dotyczą ekranu, aparatu, rozmiarów i wagi.

Galaxy A33 5G ma nieco mniejszy ekran Super AMOLED Infinity-U – jego przekątna to 6,4 cala, taka same jest rozdzielczość Full HD+, niższe za to odświeżanie – 90 Hz.

Telefon waży 186 g, a wymiary obudowy to 74,0 x 159,7 x 8,1 mm. Z tyłu znajduje się połączenie aparatów: 48 Mpix (f/1,8, OIS), szerokokątnego 8 Mpix (f/2,2), czujnika głębi 2 Mpix (f/2,4) oraz aparatu makro 5 Mpix (f/2,4). W wycięciu ekranu znalazł się natomiast aparat 13 Mpix (f/2,2).

Dostępność i promocja

Galaxy A53 5G będzie dostępny w cenie od 2099 zł od 1 kwietnia, zaś Galaxy A33 5G – od 22 kwietnia (cena jeszcze nieznana). Dostępne kolory to niebieski, czarny, biały i pomarańczowy.

Dla wszystkich, którzy planują zakup smartfonu Galaxy A53 5G Samsung przygotował specjalną premierową ofertę. W ramach promocji Premiera Galaxy A53 5G przy zakupie smartfonu Galaxy A53 5G będzie można otrzymać w prezencie białe słuchawki Galaxy Buds Live. Akcja rusza już dziś – Galaxy A53 5G dostępny jest w przedsprzedaży.

Źródło zdjęć: Samsung