Fujitsu pokazuje smartfon, który ma wszystko. Szkoda, że tylko w Japonii

Czy można mieć w telefonie dosłownie... wszystko? To samo pytanie postawił sobie Fujitsu. Japończycy odpowiedzi udzielili sobie sami. Jest nią model Arrows 5G F-51A.

Fujitsu jest bardziej znany z laptopów niż telefonów, ale nie znaczy to, że co jakiś czas Japończycy nie prezentują jakiegoś modelu przeznaczonego na swój rodzimy rynek. Teraz Fujitsu wraz z operatorem Docomo pokazał swój nowy smartfon. Czemu jest to taka ciekawa informacja dla nas? Ma on...dosłownie wszystko. I bardzo chętnie powitalibyśmy go w Europie.

Flagowiec jest bardzo cienki i ma zaledwie 7,8 milimetra. Do kompletu jest oczywiście łączność 5G, karta pamięci, radio FM (coraz rzadsze w obecnych smartfonach), jest wodoodporny, ma pokaźny akumulator o pojemności 4070 mAh i czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem. Do kompletu klient otrzyma Snapdragona 865, 8 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, a przekątna ekranu wynosi 6,7 cala. Zostaje tylko żałować, ze Fujitsu nie pokaże modelu Arrows 5G F- 51A poza Japonią...

Źródło tekstu: reddit, wł