Do zdjęć Samsung czy Pixel? Czytelnicy Telepolis.pl zabrali głos

Zakończyło się głosowanie Czytelników Telepolis na zdjęcia z Samsunga Galaxy S24 Ultra i Google Pixel 9 Pro XL. Przewaga na rzecz zwycięzcy była kolosalna.

Ostatniego dnia sierpnia ruszyło na Telepolis głosowanie w fotopojedynku gigantów. W szranki stanął najlepszy fotograficznie smartfon Samsunga, czyli Samsung Galaxy S24 Ultra oraz jeden z 2 najlepszych fotograficznie smartfonów Google'a — Google Pixel 9 Pro XL. Dlaczego jeden z dwóch u Google'a? Firma zdecydowała się w tym roku na identyczne wyposażenie fotograficzne Pixela 9 Pro i 9 Pro XL, oznacza to, że do topowej jakości zdjęć nie jest konieczny ogromny telefon.

Redakcyjny kolega, Marian Szutiak, zestawił zdjęcia z obu telefonów w różnorodnych sytuacjach, korzystając z wielu trybów i obiektywów. Komplet materiałów znaleźć można pod tym adresem. Chociaż redakcyjnie mieliśmy wytypowanego zwycięzcę, ostateczny głos zostawiliśmy naszym Czytelnikom i powiem krótko, nie zawiedliście nas. Tym razem nie było to głosowanie zupełnie w ciemno — wiedzieliście, które zdjęcie wykonane zostało danym telefonem, ale wyniki ankiety do dziś były utajnione.

Aż 48% głosów uzyskał smartfon firmy Google, w relacji do 30% głosów na urządzenie Samsunga. To druzgocąca wygrana Google Pixel 9 Pro XL, zbieżna z oceną redakcji. Pamiętajmy jednak, że już za jakieś 4 miesiące Samsung zaprezentuje następcę swojego flagowca i być może odrobi straty do groźnego, jak się okazało, konkurenta.

Co warto przy tym zauważyć, aż 22% głosujących nie mogło się zdecydować i to też jest zrozumiałe — oba telefony oferują lepiej niż zadowalającą jakość zdjęć, która powinna sprostać oczekiwaniom zdecydowanej większości z nas. Warto w tym miejscu też docenić postęp, jakiego dokonał Google w stosunku do 8. generacji Pixeli. W naszym majowym pojedynku z Pixeli 8 nie było czego zbierać, teraz układ sił się odwrócił.

