Dimensity 9000 w pierwszym smartfonie 24 lutego. To Oppo Find X5 Pro

Dimensity 9000 to jedyny chipset, który jest w stanie zagrozić szybkością Snapdragonowi 8 Gen 1. Wkrótce przekonamy się, czy tak jest w rzeczywistości – Oppo zapowiada premierę telefonu Find X5 Pro z topową jednostką MediaTeka.

MediaTek zaprezentował Dimensity 9000 w listopadzie 2021 roku, jednak jak na razie na rynek nie wszedł ani jeden, napędzany nim smartfon. Chipset błyszczał za to w benchmarkach, na prototypowych modelach, które pod względem wydajności przewyższały w części testów Snapdragona 8 Gen 1. Ponieważ jednak te testy trudno było zweryfikować, bo nie ma jeszcze w sprzedaży telefonów z Dimensity 9000, to sensacyjne wyniki pojedynków należało traktować z pewną rezerwą.

Jednak już za kilka dni, 24 lutego, swoją premierę będzie miał Oppo Find X5 Pro z Dimensity 9000. Chińska firma oficjalnie potwierdziła, że jej najbardziej zaawansowany telefon wyjdzie w edycji Dimensity.

A co ze Snapdragonem 8 Gen 1, który miał się znaleźć w tym nowym flagowcu? Też będzie – Oppo stworzyło dwie wersje tego urządzenia, z dwoma układami konkurujących ze sobą producentów układów scalonych.

Takiej sytuacji nie było dotąd chyba na rynku mobilnym – nie licząc Samsunga, który obok układów Qualcomma stosuje własne Exynosy. O ile jednak chipsety Samsunga zawsze miały łatkę tych gorszych, to tym razem debiutują w jednym telefonie dwie konkurujące ze sobą jednostki, aspirujące do tytułu króla SoC. Wejście na rynek Oppo Find X5 Pro będzie więc też okazją do zweryfikowania dotychczasowych benchmarków i pozwoli się przekonać, czy MediaTek rzeczywiście stworzył lepszy układ niż niepodbity dotąd Qualcomm.

Jak wynika z przecieków, Oppo Find X5 Pro wyposażony jest w 6,7-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli, chroniony szkłem Gorilla Glass Victus. Z tyłu obudowy znajdą się dwa aparaty 50 Mpix oraz jeden 13 Mpix, a cała sekcja foto to efekt współpracy z firmą Hasselblad. Pracę aparatów wspierać będzie specjalny procesor NPU MariSilicon X. Nie jest jednak jasne, czy ten procesor trafi do obydwu wariantów Find X5 Pro – zapowiedź MariSilicon X pojawiła się tylko na grafice zapowiadającej model ze Snapdragonem.

W specyfikacji Oppo Find X5 Pro znajdziemy również do 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci UFS 3.1, komunikację 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC, a także akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W oraz Androida 12 z ColorOS 12.1.

