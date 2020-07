Cat S42 - nowy "pancerniak" wchodzi na rynek

"Cat S42 to prawdziwy twardziel z kluczowymi funkcjami, które szczególnie cenią klienci w segmencie pancernych urządzeń" - tak zachwala nowego smartfona producent. A jak prezentuje się jego specyfikacja?

Nowy smartfon marki Cat jest od dziś dostępny w przedsprzedaży. S42 napędza do działania czterordzeniowy procesor Mediatek Helio A20 MT 6761D, taktowany na 1,8 GHz i mający do dyspozycji 3GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 32 GB miejsca, co można zwiększyć dzięki zastosowaniu kart microSD. Urządzenie otrzymało wyświetlacz wielkości 5,5", pokazujący obraz w jakości HD+ i proporcjach 18:9. Co istotne - jest on zoptymalizowany do użytku na świeżym powietrzu i obsługi mokrymi palcami i w rękawiczkach. chroni go szkło Corning Gorilla Glass. Cat S42 można regularnie i dokładnie myć oraz dezynfekować, zanurzając i czyszcząc go gorącą wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym. Został przetestowany zgodnie z wymagającymi normami firmy Cat phones z zakresu wytrzymałości, uzyskując certyfikat zgodności z normą wojskową MIL SPEC 810H oraz certyfikat stopnia ochrony IP68. Jest całkowicie wodoodporny - przeszedł z powodzeniem zanurzenie w wodzie na głębokość do 1,5 metra przez 35 minut. Dlatego można go zabrać ze sobą wszędzie.

Peter Cunningham, Wiceprezes ds. PortfolioProduktów w Bullitt Group, mówi o nim tak:

Użytkownicy telefonów Cat potrzebują urządzenia, na którym można polegać, niezależnie od tego, czy pracują w służbach ratowniczych, dbając o nasze bezpieczeństwo, czy w szpitalu, gdzie higiena jest najważniejsza, bądź na budowie, gdzie potrzebują urządzenia tak wytrzymałego, aby przetrwało wiele dni pracy. Cat S42 został zaprojektowany tak, aby był niezawodny i zawsze działał dla Ciebie

Cat 42S zasila bateria o pojemności 4200 mAh. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 10, a producent obiecuje aktualizację do Androida 11 tak szybko, jak będzie to możliwe oraz aktualizacje zabezpieczeń przez trzy lata. Jeśli chodzi o aparat, przedni to obiektyw 5 MP, tylny - 13 MP. Urządzenie korzysta z Bluetooth 5.0 i NFC. W obudowie umieszczono gniazdo audio 3,5 mm - jest ono również wodoodporne. Ostatnią cechą, o jakiej warto wspomnieć, jest obsługa Android Enterprise.

Sugerowana cena detaliczna producenta dla Cat S42 to 249 €. Telefon można zamawiać w przedsprzedaży przez www.catphones.com oraz w sklepie komputerowym x-kom za 1199 złotych.