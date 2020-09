Budżetowy LG Q31 debiutuje

Koreański LG ostatnio jest na fali, teraz producent zaprezentował kolejny model. Tym razem jednak marka postanowiła się zatroszczyć o segment budżetowy.

LG ostatnio jest w naprawdę świetnej formie. A przynajmniej chce sprawiać on takie wrażenie. Wraz z debiutem LG Velvet koreańska firma odnalazła siebie. Teraz głównym obszarem zainteresowania jest przede wszystkim średnia półka cenowa, gdzie ostatnio pojawiły się poza Velvetem takie modele jak LG Q92. Ostatnio Koreańczycy odnaleźli w sobie naprawdę dużą dawkę inwencji twórczej i zaprezentowali smartfon LG Wing. To naprawdę powiew świeżości w kwestii projektowania i wzornictwa telefonów. Teraz mniejszy z koreańskich producentów szykuje smartfon LG Q31.

Będzie on przeznaczony na budżetowy segment rynku. Sercem urządzenia jest układ MediaTek Helio P22. Towarzyszy mu 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny jest podwójny i składa się z sensorów 13 Mpix oraz 5 Mpix. Z przodu z kolei można zobaczyć pojedynczy sensor 5 Mpix. Akumulator ma pojemność 3000 mAh, natomiast swoistym symbolem niskiej półki jest obecność micro USB zamiast USB typu C. Telefon będzie kosztować w Korei Południowej 209 tysięcy wonów. Przekłada się to na 672 złote.

