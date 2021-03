BlueParrott wprowadza nowy zestaw słuchawkowy Bluetooth M300-XT. Redukcja szumów o 80% i zasięg 100 m

BlueParrott, czyli marka należąca do tej samej grupy, co Jabra, wprowadza do oferty zestaw słuchawkowy Bluetooth z funkcją redukcji hałasu – model M300-XT. Producent poleca go kierowcom, kurierom, pracownikom handlu i terenowym oraz wszystkim, którzy przebywają w hałaśliwym otoczeniu.