Apple kończy pewną epokę. Tego nie znajdziesz w pudełku

Apple twardo kroczy w stronę odpowiedzialnej produkcji swoich urządzeń i w tym celu zdecydował się na radykalny krok. Z opakowań iPhone'ów znika kolejny element.

Co jeszcze musi zniknąć?!

Usunęli słuchawki, usunęli ładowarkę, a tam, gdzie zrezygnowali z fizycznych kart SIM, nie ma nawet kluczyka do tacki SIM (w końcu nie ma tacki). No nie mówcie, że przewód USB usuną i zostanie sam telefon? To jeszcze nie tym razem, teraz czas na element kultu, szpanu i co tu dużo mówić — historii marki. Ba, nawet przez lata element tuningu aut w Polsce.

Tak oto ekologia porwała... styl (?)

Nie, w pudełku z nowymi iPhone'ami nie znajdziecie już kultowej naklejki z białym logotypem Apple'a. Wcześniej naklejki zaczęły już znikać z zestawów Apple Vision Pro, ale tego nikt nie zauważył. Apple argumentuje zmianę kwestiami ekologii.

Naklejki Apple'a wciąż można dostać, ale trzeba się zwrócić o nie do przedstawiciela sprzedaży w momencie zakupu. Przy czym operatorzy i zewnętrzni partnerzy nie będą mieli dostępu do naklejek. Oznacza to w praktyce, że jeśli chcesz poczuć się jak ktoś zupełnie wyjątkowy i dostać ulubioną naklejkę, zakupu musisz dokonać w oficjalnym sklepie Apple. Tych w Polsce nie ma, szykuje się więc naklejkowy deficyt.

Źródło zdjęć: Apple, Hadrian / Shutterstock

Źródło tekstu: Android Healines, wł