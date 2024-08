Zaskakujące doniesienia na temat iPhone'a SE 4

Apple iPhone SE 4, który powinien zadebiutować w przyszłym roku, może być zaskakującym urządzeniem. Wskazują na to najnowsze plotki.

Miłośnicy Apple żyją zbliżającą się premierą nowych modeli. Za mniej więcej miesiąc firma z Cupertino zaprezentuje iPhone'y z serii 16. Jednak więcej nowości mamy zobaczyć dopiero za rok, wraz z premierą iPhone'ów 17. Zanim to nastąpi, portfolio Apple powiększy się jeszcze o model SE 4. Ten ma mieć zaskakującą specyfikację.

Apple iPhone SE4

Informacje przekazał Mark Gurman z Bloomberga, który często jest źródłem przecieków, chociaż należy zaznaczyć, że nie zawsze znajdują one potwierdzenie w rzeczywistości. Dlatego też poniższe wieści należy traktować z przymrużeniem oka, bo na ten moment nie ma pewności, że się sprawdzą.

Gurman jest zdania, że iPhone SE 4 zadebiutuje w pierwszej połowie 2025 roku. Co zaskakujące, nie będzie to już tak mały model, jak dotychczas. Zamiast 4,7-calowego ekranu ma mieć wyświetlacz o przekątnej aż 6,1 cala. Natomiast matryca LCD zostanie zastąpiona przez panel OLED.

To jednak nie koniec zmian. Poprzedni model, iPhone SE 3 z 2022 roku, miał jeszcze Touch ID zintegrowane w przycisku. Nowy wariant ma zaoferować między innymi Face ID oraz tzw. dynamiczną wyspę. Port Lightning zostanie też zastąpiony przez złącze USB-C, ale to akurat żadne zaskoczeniem. Firma z Cupertino została do tego zmuszona przez Unię Europejską.

Poza tym iPhone SE 4 ma korzystać z układu A18, który trafi również do modeli 16 i 16 Plus. Telefon ma obsługiwać Apple Intelligence, co oznacza zastosowanie co najmniej 8 GB pamięci RAM. Cena? Nie jest znana, ale firma z Cupertino ma celować w około 500 dolarów.

