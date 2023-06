iPhone 15 nie dla Polaka - polska cena wyrzuci cię z butów

Informacje o tym, że iPhone 15 będzie droższy od swojego poprzednika, pojawiają się już od dłuższego czasu. Kwestia, jaka będzie różnica, a ta w myśl najnowszych doniesień zapowiada się wręcz druzgocąco.

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to nowe iPhone'y 15 zobaczymy już we wrześniu, a ze wstępnych przecieków wynika, że w tym roku naprawdę jest na co czekać. Tytanowa konstrukcja w wersji Pro, Dynamic Island już w podstawowym modelu, złącza USB-C, zauważalnie zwiększona wydajność - przyznajcie, lista spodziewanych nowinek wypada całkiem pokaźnie.

Optymizmem nie napawają jednak najświeższe doniesienia Dana Ivesa, znanego analityka z Wall Street, który twierdzi, że za postęp przyjdzie nam zapłacić i to słono.

iPhone 15 Pro na starcie za 7199 zł?!

Powołując się na własne źródła informacji zarówno w samym Apple, jak i kanale dostaw, Ives przekonuje, że każdego iPhone'a nowej generacji czeka podwyżka ceny w przedziale nawet 100-200 dol. Tym samym iPhone 15 Pro w najlepszym razie miałby kosztować 1099 dol., a więc tyle, ile obecnie trzeba zapłacić za iPhone'a 14 Pro Max.

Rzecz jasna, w rezultacie topowy iPhone 15 Pro Max byłby jeszcze droższy, w swej podstawowej wersji dobijając do 1299 dol. Nie wspominając już o wariantach z rozszerzoną pamięcią.

Co dodatkowo nie ucieszy oczekujących, to fakt, że wbrew wcześniejszym opiniom analityk uważa, że zdrożeją też uboższe iPhone 15 oraz 15 Plus. Nie precyzuje jednak tego, jakich cen spodziewa się w ich przypadku.

Niestety dla nas, Polaków, są to informacje podwójnie negatywne. Bo choć od chwili premiery iPhone'a X (2017 r.) podwyżek teoretycznie nie było, to jednak spółka z Cupertino konsekwentnie waloryzowała cenę w złotówkach, dostosowując ją do spadającej wartości naszej waluty. I tak 1099 dol. jest przeliczane na bagatela 7199 zł. 1299 dol. według przelicznika Apple to z kolei 8499 zł.

