Apple AirPods z zaskakującymi funkcjami. Tego oczekują klienci

Apple AirPods to ogromny hit ze stajni Apple. Jak donoszą zagraniczne media, kolejna generacja bezprzewodowych słuchawek ma charakteryzować się obecnością świetlnych sensorów monitorujących czynności życiowe użytkownika. Jak miałoby to działać?

DigiTimes wskazuje, że Apple zleciło swojemu podwykonawcy: ASE Technology, aby ten stworzył sensory świetlne dla słuchawek AirPods, które miałyby posłużyć do monitorowania czynności życiowych użytkownika. Według źródła, zastosowanie takich komponentów miałoby zaowocować dostarczeniem na rynek akcesoriów zdolnych do mierzenia kroków, tętna, a także ruchów wykonywanych głową. Te doniesienia to jednak mimo wszystkim teorie, które mogą mieć mało wspólnego z rzeczywistością - pewne jest natomiast to, że Apple na pewno planuje zaimplementować takie sensory w swoich słuchawkach. Nie jest na ten moment jasne, jak by miało działać mierzenie parametrów życiowych za pomocą słuchawek.

Być może Apple szykuje się do stworzenia nieco większych, nausznych słuchawek, które lepiej przylegałyby do głowy. Możliwe jest również to, że sensory (nazywane w źródle: "Ambient Light Sensors") zostaną wykorzystane do określania zawartości tlenu we krwi. Producent już wcześniej zastosował ciekawe, zaawansowane rozwiązania dedykowane zdrowiu - monitor czynności serca w zegarkach Apple Watch zyskał spory rozgłos po tym, gdy udało mu się poprawnie zdiagnozować niebezpieczne zaburzenia u niektórych użytkowników.

Źródło tekstu: DigiTimes