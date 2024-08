Android wprowadza ciekawą funkcję. Tylko 2 telefony ją mają

Google wprowadziło interesującą funkcję dotyczącą czułości ekranu dotykowego. Na razie jest jednak dostępna wyłącznie dla posiadaczy kilku modeli telefonów.

Google Pixel 9, który wszedł do sprzedaży na początku sierpnia 2024, otrzymał funkcję zwaną adaptacyjną czułością ekranu (Adaptive Touch). Włączymy ją przechodząc do Ustawienia -> Wyświetlacz -> Czułość ekranu -> Adaptacyjna czułość ekranu.



Jak sama nazwa wskazuje, opcja ta sprawia, że ekran dopasowuje swoją czułość w dotyku w oparciu o zmienne czynniki. Na przykład wtedy, gdy ekran stanie się mokry (np. od deszczu) lub gdy stosujemy folię ochronną czy też szkło hartowane na ekran.



Niestety nie mamy jeszcze pewności, czy rozwiązanie firmy Google stanie się obowiązującym standardem w całym ekosystemie Androida. Telefonami, które mają tę funkcję domyślnie włączoną są Pixele serii 9. Trafiły one niedawno na oficjalnie na polski rynek i są w sprzedaży w elektromarketach oraz w ofercie sieci Play.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis

Źródło tekstu: Android Authority