Android 12 na samsungach już niebawem. Wiemy, które modele będą pierwsze

Samsung jest wielkimi krokami zbliża się do wydania bety Androida 12 jako poglądowej wersji OneUI 4.0. To oficjalna wiadomość, potwierdzona przez jednego z pracowników firmy na macierzystym forum

Program beta OneUI 4.0 i Androida 12 zostanie otwarty w ciągu najbliższych dni, poinformowano. Na pierwszy ogień pójdzie oczywiście Korea Południowa, ale producent zachęca do sprawdzania aplikacji Samsung Members cały świat, obiecując szybkie wdrożenie na kolejnych rynkach.

Co jednak najciekawsze, to lista obsługiwanych pierwotnie modeli, choć wielkich zaskoczeń nie ma. Jest to oczywiście najnowsza flagowa seria Galaxy S21, a więc modele S21, S21+ oraz S21 Ultra.

Można tym samym zakończyć spekulacje na temat tego, kiedy spółka z Suwonu ruszy z nowym oprogramowaniem. Otwiera się tymczasem pole nowe, a konkretniej jakie funkcje czekają na użytkowników. Tego na razie nie wiemy, przynajmniej nie oficjalnie.

W kuluarach mówi się, że OneUI 4.0 sporą część nowości, co nikogo dziwić nie powinno, zaczerpnie wprost z Androida 12. Tu chodzi przede wszystkim o narzędzie do wyodrębniania kolorów tła dla motywów, przeprojektowany zasobnik szybkich ustawień oraz rozszerzone funkcje prywatności. Niemniej trudno oczekiwać, by twórcy chcieli na kopiowaniu poprzestać. Zatem, niecierpliwie czekamy na więcej informacji, zostawiając Was z tą krótką zajawką.

