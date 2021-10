Alcatel 3X Plus pojawia się na rynku

Tak, dalej można kupić smartfony marki Alcatel. Tym razem pojawił się model Alcatel 3X Plus. To kolejny budżetowiec.

Alcatel jako marka telefonów ma za sobą dość burzliwą historię. Od kilku lat prawa do niej ma chiński TCL. Chińczycy swego czasu bardzo lubili kolekcjonować prawa do dawniej znanych marek. Poza Alcatelem mieli też prawa do Palma i wydawali smartfony BlackBerry. Teraz z kolei pojawił się oficjalnie model Alcatel 3X Plus. To standardowo budżetowiec. Model ma przekątną ekranu 6,22 cala, a jego sercem jest chiński układ Unisoc SC9863A. Do kompletu użytkownik otrzyma 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. To jedyna wersja tego telefonu. Potrójny aparat główny składa się z kolei z następujących sensorów: 13 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix.

Z przodu znajduje się pojedynczy sensor 5 Mpix. Akumulator w przypadku tego urządzenia ma 4000 mAh. Dobrą wiadomością jest dual SIM, jednak skutecznie odstrasza starszy Android 10. Sam dual SIM jest hybrydowy, czyli drugie miejsce na kartę SIM może być miejscem na kartę pamięci. W pierwszej kolejności smartfon trafił na dość egzotyczny rynek, jakim jest Argentyna. Smartfon kosztuje tam 23999 argentyńskich pesos, czyli około 958 złotych.

