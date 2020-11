GeForce Now debiutuje na iOS, co z Fortnite?

Nvidia ogłosił, że jej usługa GeForce NOW jest już dostępna w edycji beta na iOS. Czy oznacza to, że gracze będą mogli grać w Fortnite "za plecami" Apple?

Usługa GeForce NOW jest doskonale znana graczom, jednak jak dotąd nie pojawiła się na systemie iOS. Nvidia opracowało już jej wersję beta, dzięki czemu również użytkownicy urządzeń Apple będą mieli okazję do skorzystania z pokaźnej biblioteki gier. Jak podano, możliwe jest korzystanie z niej przy wersji systemu 14.2 lub wyższej. Niezbędna jest do tego również przeglądarka Safari. Nvidia poleca korzystanie z gamepada podczas zabawy, ponieważ ze względu na ograniczenia związane z przeglądarką myszka i klawiatura nie są w pełni wspierane. Listę oficjalnie wspieranych kontrolerów znajdziesz tutaj.

Uruchomienie NOW na iOS oznacza, że Fortnite - o którą to grę trwa wielka kłótnia między Apple a Epic - będzie dostępne na urządzeniach Apple, ale nie jest jeszcze gotowa z powodów technicznych. Choć mamy do czynienia z produkcją multiplatformową, każdy system operacyjny wymaga swojej wersji Fortnite. Ta pod kątem iOS jest dopracowywana. Wiemy, że zostanie do niej dodana obsługa dotykiem - dzięki czemu będzie można bez problemu bawić się na różnych modelach iPhonów oraz iPadów.

Na tym jednak nie koniec - Nvidia zapowiada dodanie do swojej biblioteki gier znajdujących w serwisie GOG. Dlatego do usługi zostaną dodane za jakiś czas takie tytuły, jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, a także Cyberpunk 2077. Oznacza to, że będą dostępne również dla użytkowników iOS. A za ile to wszystko? Obecnie cena za miesięczny dostęp ustalona została na 4,99 USD, a abonament na pół roku - 24,99 USD.