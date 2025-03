Przesyłki kurierskie w 2023 roku – dynamiczny rozwój i innowacje

Sposoby nadania i odbioru przesyłek

Największe obciążenie branża odnotowała w grudniu, kiedy nadano ponad 101 mln paczek , co stanowiło 10,2% całorocznego wolumenu. W okresie przedświątecznym znacznie wzrosła liczba przesyłek nadawanych przez kurierów (ponad 65 mln paczek), a odbieranych w automatach (ponad 55 mln paczek).

Automaty paczkowe - przyszłość logistyki?

Rosnąca liczba automatów paczkowych to jeden z kluczowych trendów w polskiej logistyce. Na koniec 2023 roku w Polsce funkcjonowało 38381 takich urządzeń, należących do siedmiu operatorów pocztowych. Liczba skrytek sięgnęła 4141480, co umożliwiło jeszcze sprawniejsze zarządzanie przesyłkami.