Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg. Tysiące nowych adresów

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to spółka należąca do Play i grupy InfraVia. Działa jako hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce. Swoje usługi na sieci PŚO świadczy obecnie 6 operatorów detalicznych: Netia, Orange, Play, Plus, T-Mobile i RFC.