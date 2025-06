Plus zmienia regulaminy. Zmiany dotkną konkretną grupę

W dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym dostosowanie usług do potrzeb wszystkich użytkowników oraz aktualizacja zapisów prawnych to kluczowe elementy budowania zaufania i transparentności. Właśnie w tym duchu użytkownicy usług iPlus oraz iPlus Aplikacyjny powinni przygotować się na istotne zmiany w regulaminach, które wejdą w życie w tym miesiącu. Modyfikacje dotyczą zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz usunięcia informacji o nieaktywnej już platformie rozstrzygania sporów.

Priorytet: dostępność dla wszystkich

Najbardziej znaczącą i pozytywną zmianą jest wzbogacenie regulaminów o zapisy dotyczące dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to bezpośredni wynik implementacji ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 roku o zapewnieniu spełnienia wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Ten krok podkreśla zaangażowanie operatora sieci Plus w tworzenie środowiska cyfrowego bardziej inkluzywnego i przyjaznego dla każdego, niezależnie od indywidualnych ograniczeń. W praktyce oznacza to, że firma będzie dążyć do tego, aby zarówno serwis internetowy iPlus, jak i usługa iPlus Aplikacyjny były projektowane i rozwijane z myślą o eliminowaniu barier i ułatwianiu dostępu jak najszerszemu gronu odbiorców.