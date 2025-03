Historyczny rok Play: Miliardowe zyski i wzrost w każdym segmencie

Stabilny wzrost finansowy i operacyjny

Średni przychód na użytkownika (ARPU) usług mobilnych w czwartym kwartale 2024 roku wzrósł o 8,4% rok do roku, osiągając 32,7 zł . Operator konsekwentnie rozwijał ofertę serwisów streamingowych i telewizji, a Telewizja Nowej Generacji zdobyła uznanie klientów, dzięki czemu co trzeci użytkownik Play decydował się na to rozwiązanie .

Inwestycje w infrastrukturę i rozwój sieci

Play w 2024 roku przeznaczył ponad 1,3 miliarda złotych na dalszy rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej . Operator uruchomił 805 nowych stacji bazowych , co zwiększyło całkowitą liczbę nadajników do 12426 . Wśród kluczowych osiągnięć infrastrukturalnych znalazły się uruchomienie najwyżej położonej stacji bazowej na Kasprowym Wierchu oraz najniżej umiejscowionego nadajnika w Kopalni Soli Wieliczka , działającego ponad 110 metrów pod ziemią.

Zasięg sieci 5G Play przekroczył 77% populacji, co było efektem uruchomienia usług w pasmie C na początku ubiegłego roku. Fioletowe 4G LTE dociera do 99,6% populacji Polski. Rozbudowa infrastruktury stacjonarnej i współpraca z partnerami hurtowymi pozwoliła rozszerzyć dostępność usług domowych do 10 milionów gospodarstw.