Ptasie życie na stacjach bazowych Orange: sokoły, rybołowy i inne

Nowa platforma dla rybołowa w Barlinku

Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego sezonu lęgowego jest budowa nowej platformy dla rybołowa – niezwykle rzadkiego i chronionego drapieżnika w Polsce. Nowe miejsce dla ptaków powstało w Barlinku , w pobliżu Puszczy Barlineckiej, na wysokości ponad 60 metrów . Solidna konstrukcja została zaprojektowana tak, aby wytrzymać silne wiatry i zapewnić bezpieczeństwo przyszłym mieszkańcom. Wybór tej lokalizacji nie był przypadkowy – w pobliskich lasach znajduje się kilka naturalnych stanowisk rybołowów. Ponadto w rejonie pojawiają się samotne osobniki z Niemiec, co zwiększa szanse na zasiedlenie platformy jeszcze w tym roku.

Pierwsze jaja w Kwidzynie

Sezon lęgowy już trwa w Kwidzynie, gdzie w jednym z gniazd dostrzeżono dwa jaja. Należą one do nowej pary sokołów wędrownych. W ubiegłym roku samiec o imieniu „Fiber” odchował w tym miejscu trzy młode samice wraz z „Redzianką”, która niestety zaginęła. Jej miejsce zajęła nowa, nieznana jeszcze samica, która teraz przystąpiła do lęgu.