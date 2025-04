Orange wyciąga wtyczkę. Z tej promocji już nie skorzystasz

Wiadomości

Orange Polska poinformował o zakończeniu jednej ze swoich flagowych promocji skierowanych do użytkowników oferty na kartę. Popularna akcja „Bez limitu za 0 zł + 7800 GB ekstra przez rok” przestanie być dostępna dla nowych aktywacji już od 17 kwietnia 2025 roku. To ważna zmiana dla osób planujących dołączyć do Orange na kartę lub skorzystać z tej konkretnej oferty, znanej z bardzo hojnego pakietu danych i darmowego startu. Operator zapewnia jednak, że przygotowuje nowe rozwiązanie.