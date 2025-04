InPost gwarantuje dostawę na Wielkanoc 2025

Paczka na czas – świąteczna obietnica InPostu

Kluczowym elementem gwarancji jest precyzyjne określenie ostatecznego terminu nadania przesyłki. W zależności od lokalizacji Paczkomatu nadawczego, klienci mają czas do godziny 13:00 (strefa D), 14:00 (strefa C), 15:00 (strefa B), a w niektórych miejscach (strefa A) nawet do 16:00 w piątek 18 kwietnia. Szczegółowe informacje o przynależności danego automatu Paczkomat do konkretnej strefy i obowiązujących w niej godzinach odbioru paczek przez kurierów można łatwo sprawdzić na stronie internetowej InPostu.