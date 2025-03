Dwa oblicza polskiej telekomunikacji: usługi drożeją, sprzęt tanieje

Podwyżki w sektorze usług telekomunikacyjnych

Ceny usług telekomunikacyjnych w lutym 2025 roku wzrosły o 3,3% w porównaniu do lutego 2024 roku. Podwyżki te wpisują się w ogólny trend wzrostu cen w sektorze usług, który, według GUS-u, w lutym osiągnął poziom 6,6% rok do roku . Tempo wzrostu cen usług telekomunikacyjnych było wolniejsze niż średnia dla całego rynku usług w Polsce. Dla porównania, w styczniu tego roku oba podane wyżej wskaźniki wyniosły odpowiednio 3,9% oraz 6,8%. W porównaniu ze styczniem, ceny usług telekomunikacyjnych w lutym wzrosły o 0,1% .

Eksperci wskazują, że wyższe koszty operacyjne, rozwój infrastruktury oraz inflacja to kluczowe czynniki, które przyczyniły się do wzrostu cen. Warto dodać, że konkurencja na polskim rynku telekomunikacyjnym nadal jest intensywna, co mogło ograniczyć skalę podwyżek w porównaniu z innymi sektorami.

Znaczne obniżki cen sprzętu telekomunikacyjnego

Podczas gdy ceny usług telekomunikacyjnych wzrosły, ceny sprzętu telekomunikacyjnego znacząco spadły. W ujęciu rocznym obniżyły się one aż o 19,5%, a w porównaniu do stycznia 2025 roku – o 0,8%. To znaczny spadek, który może być efektem kilku czynników, w tym silnej konkurencji wśród producentów, większej dostępności tańszych urządzeń oraz presji rynkowej na dostosowanie cen do realiów konsumenckich.